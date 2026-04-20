Москва20 апрВести.Двусторонние отношения и перспективы развития сотрудничества Армении с НАТО в Ереване 20 апреля обсудили секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон.
На этой встрече Гамильтон и Григорян обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и региональной политики.
Армен Григорян подчеркнул позитивную динамику укрепления этих отношенийпрокомментировали отношения Еревана с НАТО в аппарате Совета безопасности Армении
Кевин Гамильтон отметил важность участия Армении в миротворческих миссиях НАТО.
В марте 2026 года Армения заявила о приостановке участия в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Предвыборная программа возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" не включает в себя шаги по разморозке участия Еревана в ОДКБ. Такое заявление Пашинян сделал на своей странице в одной из соцсетей.