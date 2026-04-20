В Ереване назвали динамику отношений с НАТО позитивной Секретарь Совбеза Армении: динамика отношений НАТО и Еревана позитивная

Москва20 апр Вести.Двусторонние отношения и перспективы развития сотрудничества Армении с НАТО в Ереване 20 апреля обсудили секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон.

На этой встрече Гамильтон и Григорян обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и региональной политики.

Армен Григорян подчеркнул позитивную динамику укрепления этих отношений прокомментировали отношения Еревана с НАТО в аппарате Совета безопасности Армении

Кевин Гамильтон отметил важность участия Армении в миротворческих миссиях НАТО.

В марте 2026 года Армения заявила о приостановке участия в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Предвыборная программа возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" не включает в себя шаги по разморозке участия Еревана в ОДКБ. Такое заявление Пашинян сделал на своей странице в одной из соцсетей.