Лавров: с выходом Армении из ЕАЭС придется разбираться достаточно оперативно Лавров: вопрос о выходе Армении из Евразийского союза придется решать оперативно

Москва10 июн Вести.В Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, и разбираться с выходом республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется достаточно оперативно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно сказал Лавров в ходе пресс-конференции

Министр подчеркнул, что в армянском правительстве не обсуждают выход из ЕАЭС лишь до тех пор, пока республика окончательно не вступила в Евросоюз.

Ранее в МИД РФ заявили о несовместимости членства Армении в ЕАЭС и ЕС.