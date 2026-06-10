Москва10 июнВести.В Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, и разбираться с выходом республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется достаточно оперативно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативносказал Лавров в ходе пресс-конференции
Министр подчеркнул, что в армянском правительстве не обсуждают выход из ЕАЭС лишь до тех пор, пока республика окончательно не вступила в Евросоюз.
Ранее в МИД РФ заявили о несовместимости членства Армении в ЕАЭС и ЕС.