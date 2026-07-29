Москва29 июлВести.Один из танкеров с сжиженным природным газом, воспламенившихся в египетском порту, является американским, сообщает Reuters.
По данным агентства, возгорание на судне произошло после атаки беспилотного летательного аппарата. Принадлежность дрона не зафиксирована.
В материале также говорится, что после удара неопознанного беспилотника загорелись несколько танкеров.
По данным местного издания Egyptian Gazette, никто из сотрудников порта и граждан не пострадал.
Ранее стало известно, что в одном из портов Египта вспыхнул пожар. Огонь удалось локализовать, ситуация находится под контролем спецслужб. Местные власти заявляли, что распространяемая в соцсетях информация об атаке БПЛА на порт не соответствует действительности.