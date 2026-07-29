В порту Египта атакован американский танкер Reuters: БПЛА поразил американский танкер в порту Египта

Москва29 июл Вести.Один из танкеров с сжиженным природным газом, воспламенившихся в египетском порту, является американским, сообщает Reuters.

По данным агентства, возгорание на судне произошло после атаки беспилотного летательного аппарата. Принадлежность дрона не зафиксирована.

В материале также говорится, что после удара неопознанного беспилотника загорелись несколько танкеров.

По данным местного издания Egyptian Gazette, никто из сотрудников порта и граждан не пострадал.

Ранее стало известно, что в одном из портов Египта вспыхнул пожар. Огонь удалось локализовать, ситуация находится под контролем спецслужб. Местные власти заявляли, что распространяемая в соцсетях информация об атаке БПЛА на порт не соответствует действительности.