Трампа проинформировали об атаке на американское судно в египетском порту

Трамп узнал об атаке на танкер США в Египте и пообещал с этим "разобраться" Трампа проинформировали об атаке на американское судно в египетском порту

Москва29 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали об атаке на американский танкер со сжиженным природный газом (СПГ) в Египте.

Во время встречи с журналистами в овальном кабинете Белого дома президент США заявил, что решит эту проблему.

Меня уже проинформировали об этом. Мы разберемся с этой ситуацией сказал Трамп

Далее Трамп перешел на тему Ирана и снова пообещал нанести по нему "очень мощные удары".

Сейчас наша очередь бить по ним отметил президент США

Ранее агентство Reuters сообщило, что один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, был атакован в египетском порту Дамиетта в Средиземном море дроном неизвестного происхождения.

Позднее в министерстве нефти Египта уточнили, что возгорание произошло в машинном отделении одного из судов, а затем огонь перекинулся на соседнее. На данный момент пожар локализован. Египетские службы безопасности опровергли сообщения, что пожар якобы возник после атаки БПЛА, и добавили, что принимают меры "для установления точных причин пожара в порту Думьят".