В египетском порту Думьят произошел пожар на двух судах

В порту Египта вспыхнул мощный пожар В египетском порту Думьят произошел пожар на двух судах

Москва29 июл Вести.На двух судах, находящихся в египетском порту Думьят, произошел пожар. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства нефти арабской республики.

По данным ведомства, возгорание произошло в машинном отделении одного из судов, позже огонь перекинулся на соседнее. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, ситуация находится под контролем пожарных служб.

После пожара в СМИ распространилась информация о том, что он возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Информация о нападении дронов на порт Думьята ложна и не имеет никаких оснований заявила в ответ на это служба безопасности Египта

Пострадавших в результате инцидента нет.