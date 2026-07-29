Москва29 июлВести.На двух судах, находящихся в египетском порту Думьят, произошел пожар. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства нефти арабской республики.
По данным ведомства, возгорание произошло в машинном отделении одного из судов, позже огонь перекинулся на соседнее. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, ситуация находится под контролем пожарных служб.
После пожара в СМИ распространилась информация о том, что он возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Информация о нападении дронов на порт Думьята ложна и не имеет никаких основанийзаявила в ответ на это служба безопасности Египта
Пострадавших в результате инцидента нет.