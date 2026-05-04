В ОАЭ начался пожар после попадания иранского БПЛА

Крупный пожар начался в ОАЭ в результате удара беспилотника из Ирана В ОАЭ начался пожар после попадания иранского БПЛА

Москва4 мая Вести.Крупный пожар начался на промышленном объекте в Эль-Фуджайре, одном из эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Уточняется, что причиной возгорания стал удар беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

В районе нефтепромышленного комплекса компании Fujairah Oil Industry Zone (FOIZ) вспыхнул крупный пожар после попадания беспилотника, запущенного из Ирана говорится в тексте

Уточняется, что экстренные службы работают над тушением пожара. Население призвали не распространять непроверенную информацию об инциденте.

Ранее военные ОАЭ заявили, что им удалось перехватить три баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана. Также сообщалось, что была обнаружена четвертая ракета, но она упала в море.