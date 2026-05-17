Москва17 маяВести.Пожар произошел близ атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за удара беспилотников. Об этом сообщили власти эмирата Абу-Даби.
Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с пожаром, который произошел в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в регионе Эд-Дафра в результате удара беспилотника. Сообщений о пострадавших не поступалоговорится в сообщении на странице властей в соцсети X
Уточняется, что угрозы безопасности станции нет, все ее энергоблоки работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Израиль передал ОАЭ батареи системы противоракетной обороны (ПВО) "Железный купол".