Москва17 мая Вести.Пожар произошел близ атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за удара беспилотников. Об этом сообщили власти эмирата Абу-Даби.

Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с пожаром, который произошел в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в регионе Эд-Дафра в результате удара беспилотника. Сообщений о пострадавших не поступало говорится в сообщении на странице властей в соцсети X

Уточняется, что угрозы безопасности станции нет, все ее энергоблоки работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Израиль передал ОАЭ батареи системы противоракетной обороны (ПВО) "Железный купол".