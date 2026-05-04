Москва4 мая Вести.В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) граждан предупредили об угрозе ракетного удара. Местная система ПВО реагирует на возможную опасность. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA).

Соответствующее предупреждение было разослано по системе экстренного оповещения, а также опубликовано на странице ведомства в социальной сети X. Жителей просят не выходить на улицы.

Системы противовоздушной обороны в настоящее время реагируют на угрозу ракетного удара. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что военные Ирана сделали несколько предупредительных выстрелов, а также запустили ударные беспилотники и ракеты. Эти действия были предприняты в ответ на попытку эсминцев США пройти через Ормузский пролив.