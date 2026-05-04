МИД ОАЭ: мы оставляем за собой право ответить на агрессию Ирана

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили ответом на агрессию Ирана МИД ОАЭ: мы оставляем за собой право ответить на агрессию Ирана

Москва4 мая Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили удары Ирана по объектам гражданской инфраструктуры с помощью беспилотников и ракет. Власти оставляют за собой право ответить на агрессию Исламской Республики. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Текст обращения был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети X.

ОАЭ подчеркнули, что не потерпят никакой угрозы своей безопасности и суверенитету ни при каких обстоятельствах, и что они оставляют за собой полное и законное право ответить на эти неспровоцированные атаки способом, обеспечивающим защиту их суверенитета говорится в заявлении МИД

Также уточняется, что в результате ударов Ирана погибли трое граждан Индии. В МИД подчеркнули, что нападения на гражданских лиц и инфраструктуру противоречат правовым и гуманитарным нормам.

После сообщений о пожаре в ОАЭ, начавшемся в результате атаки беспилотника, в Исламской Республике выступили с опровержением своей причастности. Гостелерадиокомпания Ирана передала сообщение высокопоставленного военного, который заявил, что у Ирана нет и не было планов по атаке ОАЭ.