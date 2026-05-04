Москва4 маяВести.На данный момент Тегеран не планирует наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана, ссылаясь на высокопоставленный иранский военный источник.
У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭсказал собеседник
Ранее сообщалось о крупном пожаре на промышленном объекте в Эль-Фуджайре, одном из эмиратов, входящих в состав ОАЭ. В пресс-службе местного правительства утверждали, что возгорание произошло после удара беспилотного летательного аппарата, запущенного из Ирана.