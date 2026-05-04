В Иране заявили, что страна не планирует атаковать ОАЭ

В Иране отреагировали на сообщения об атаке на нефтепромышленную зону в ОАЭ В Иране заявили, что страна не планирует атаковать ОАЭ

Москва4 мая Вести.На данный момент Тегеран не планирует наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана, ссылаясь на высокопоставленный иранский военный источник.

У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ сказал собеседник

Ранее сообщалось о крупном пожаре на промышленном объекте в Эль-Фуджайре, одном из эмиратов, входящих в состав ОАЭ. В пресс-службе местного правительства утверждали, что возгорание произошло после удара беспилотного летательного аппарата, запущенного из Ирана.