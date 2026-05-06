Москва6 мая Вести.Нахождение военных баз США в ОАЭ угрожает региональной безопасности, сообщает МИД Ирана в своем Telegram-канале.

Тегеран отверг ложные заявления Абу-Даби о том, что Иран запустил ракеты и дроны в направлении ОАЭ.

Мы осуждаем подрывные действия властей Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз [США] и предупреждаем об опасных последствиях этой ситуации для безопасности и стабильности региона подчеркивает МИД Ирана

Минобороны ОАЭ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны отражают ракетную атаку со стороны Ирана.

Представитель Центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские силы в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников.