Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе

Иран связал поджог промзоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе

Москва4 мая Вести.Военное руководство Ирана возложило на Соединенные Штаты ответственность за инцидент с поджогом в нефтяной зоне Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и связало его с планами Вашингтона по созданию коридора в Ормузском проливе.

Об этом в эфире гостелерадиокомпании IRIB сообщил информированный военный источник в Тегеране.

Он подчеркнул, что Исламская Республика не имела никаких планов по совершению атак на объекты энергетической инфраструктуры региона. Он выразил убеждение, что возникший пожар стал результатом действий американских военнослужащих.

По словам источника, данные маневры США были направлены на попытку силового обеспечения прохода судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Представитель иранских военных кругов подчеркнул, что именно американская сторона должна нести полную ответственность за произошедшее и его последствия.

Ранее сообщалось, что крупный пожар начался на промышленном объекте в Эль-Фуджайре, одном из эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Уточняется, что причиной возгорания стал удар беспилотника.