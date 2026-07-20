У берегов Омана возник пожар на судне

У побережья Омана вспыхнуло судно У берегов Омана возник пожар на судне

Москва20 июл Вести.На судне у побережья Омана произошло возгорание. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, ЧП случилось в восьми морских милях (14,8 километра) к северо-западу от Кумзара в северной части Омана. Причины возгорания пока не установлены.

В UKMTO призвали суда соблюдать бдительность и информировать о подозрительной активности.

Ранее сообщалось о нападении на эмиратский танкер Al Bahyah у берегов Омана. В результате инцидента трое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Еще 18 моряков были эвакуированы находившимися поблизости судами.