Москва25 июнВести.Снаряд попал в грузовое судно у берегов Омана у Ормузского пролива, следует из данных Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
Инцидент произошел в море на расстоянии в 7,5 морской мили к юго-востоку от населенного пункта Дахит, который расположен у Ормузского пролива.
Грузовое судно было поражено с правого борта неизвестным снарядом, что привело к повреждению мостика. Капитан сообщает об отсутствии жертвговорится в сообщении
Не уточняется, кто и по какой причине обстрелял судно.
В среду власти Омана сообщали, что в координации с Международной морской организацией ООН открыли в Ормузском проливе временный коридор для судов, проход по которому будет осуществляться без взимания пошлин.