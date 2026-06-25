Грузовое судно пострадало при обстреле в районе Ормузского пролива

Грузовое судно попало под обстрел в районе Ормузского пролива Грузовое судно пострадало при обстреле в районе Ормузского пролива

Москва25 июн Вести.Снаряд попал в грузовое судно у берегов Омана у Ормузского пролива, следует из данных Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Инцидент произошел в море на расстоянии в 7,5 морской мили к юго-востоку от населенного пункта Дахит, который расположен у Ормузского пролива.

Грузовое судно было поражено с правого борта неизвестным снарядом, что привело к повреждению мостика. Капитан сообщает об отсутствии жертв говорится в сообщении

Не уточняется, кто и по какой причине обстрелял судно.

В среду власти Омана сообщали, что в координации с Международной морской организацией ООН открыли в Ормузском проливе временный коридор для судов, проход по которому будет осуществляться без взимания пошлин.