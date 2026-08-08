Москва8 авгВести.У берегов Омана было атаковано грузовое судно. В результате обстрела на борту возник пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
UKMTO получил сообщение об инциденте в 18 морских милях к востоку от Хасаба (Оман). Согласно информации из проверенного источника, судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар. Пожар был потушенинформировали в координационном центре
В UKMTO заявили, что экологического ущерба нет, судно и экипаж в безопасности. Тип и название судна не называются.
Ранее Иран и Оман пришли к договоренности о полном открытии судоходства в Ормузском проливе.