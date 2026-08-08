UKMTO: грузовое судно загорелось после обстрела у побережья Омана

Грузовое судно загорелось после обстрела у берегов Омана UKMTO: грузовое судно загорелось после обстрела у побережья Омана

Москва8 авг Вести.У берегов Омана было атаковано грузовое судно. В результате обстрела на борту возник пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO получил сообщение об инциденте в 18 морских милях к востоку от Хасаба (Оман). Согласно информации из проверенного источника, судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар. Пожар был потушен информировали в координационном центре

В UKMTO заявили, что экологического ущерба нет, судно и экипаж в безопасности. Тип и название судна не называются.

Ранее Иран и Оман пришли к договоренности о полном открытии судоходства в Ормузском проливе.