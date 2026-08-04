Грузовое судно попало под удар у побережья Омана UKMTO: неизвестный снаряд поразил грузовое судно у берегов Омана

Москва4 авг Вести.Неизвестный снаряд попал в грузовое судно у берегов Омана, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что инцидент произошел в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от Хасаба в Омане.

Грузовое судно сообщило, что в него попал неизвестный снаряд говорится в сообщении UKMTO в соцсети X

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной деятельности в этом районе.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по урегулированию конфликта. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркивал, что Исламская Республика продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, контактов с США нет. В ответ на это американский лидер обвинил руководство Ирана в двуличии.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Тем не менее в ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану. В ответ тот начал наносить удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.