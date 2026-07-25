ВМС Британии: в Оманском заливе произошел инцидент с танкером

ВМС Великобритании заявили об инциденте с участием танкера в Оманском заливе ВМС Британии: в Оманском заливе произошел инцидент с танкером

Москва25 июл Вести.Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO) заявил о происшествии в Оманском заливе, в котором оказались задействованы танкер и вооруженные силы неустановленного государства.

UKMTO получил сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе сказано в сообщении

Центр обратился к экипажам судов, находящихся в этом районе, с призывом проявлять осторожность и информировать о любой подозрительной активности поблизости.

Накануне иранские СМИ сообщили, что США ударили ракетами по танкеру в Оманском заливе, заподозрив его в нарушении блокады. В результате атаки погибли двое членов экипажа.