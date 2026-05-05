ВМС Британии сообщили о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе UKMTO: неизвестный снаряд поразил грузовое судно в Ормузском проливе

Москва5 мая Вести.Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что на данный момент экологические последствия инцидента неизвестны.

UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом говорится в сообщении

3 мая глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал операцию "Проект Свобода", цель которой - вывод застрявших в Ормузском проливе судов. Вскоре американский лидер объявил, что пролив находится под полным контролем кораблей ВМС США.