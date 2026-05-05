Москва5 маяВести.Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что на данный момент экологические последствия инцидента неизвестны.
UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядомговорится в сообщении
3 мая глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал операцию "Проект Свобода", цель которой - вывод застрявших в Ормузском проливе судов. Вскоре американский лидер объявил, что пролив находится под полным контролем кораблей ВМС США.