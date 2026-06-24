В Ормузском проливе открыт временный коридор без взимания пошлин Оман открыл временный коридор в Ормузском проливе без взимания пошлин

Москва24 июн Вести.Власти Омана в координации с Международной морской организацией (ИМО) ООН открыли в Ормузском проливе временный коридор для судов. Проход по нему будет осуществляться без взимания пошлин, заявили в МИД султаната.

В ведомстве уточнили, что этот шаг был сделан в рамках договоренностей между США и Ираном.

Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив, ... а также в соответствии с его неизменной приверженностью международному праву и морскому праву... Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского коридора для всех судов говорится в сообщении

Также в МИД Омана заявили, что суда, которые желают пройти через Ормуз по новому маршруту, должны координировать свои действия с ИМО.