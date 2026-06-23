Москва23 июнВести.Ни одной стране не разрешено брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио журналистам.
Ни одной стране не разрешается делать это в международных водах. Это предусмотрено действующим законодательствомcказал Рубио
По его словам, таково действующее международное законодательство, так обстоит ситуация на международных водных путях по всему миру, и "мы ожидаем, что так будет и здесь".
Ранее научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин выразил мнение, что в будущем за проход через пролив, скорее всего, будет взиматься плата, но она может носить скрытный характер, например, быть в форме страховки.
23 июня 2026 года Оман и Иран подтвердили бесплатный проход судов через Ормузский пролив.