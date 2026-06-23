Рубио: никому не разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив

Рубио: ни одной стране не разрешено брать плату за проход через Ормузский пролив Рубио: никому не разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив

Москва23 июн Вести.Ни одной стране не разрешено брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио журналистам.

Ни одной стране не разрешается делать это в международных водах. Это предусмотрено действующим законодательством cказал Рубио

По его словам, таково действующее международное законодательство, так обстоит ситуация на международных водных путях по всему миру, и "мы ожидаем, что так будет и здесь".

Ранее научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин выразил мнение, что в будущем за проход через пролив, скорее всего, будет взиматься плата, но она может носить скрытный характер, например, быть в форме страховки.

23 июня 2026 года Оман и Иран подтвердили бесплатный проход судов через Ормузский пролив.