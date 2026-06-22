Экономист Зайнуллин: плата за проход через Ормузский пролив может быть скрытой

Экономист Зайнуллин считает вероятным платный проход через Ормузский пролив Экономист Зайнуллин: плата за проход через Ормузский пролив может быть скрытой

Москва22 июн Вести.За проход через Ормузский пролив скорее всего будет взиматься плата, но она может носить скрытый характер, например, в форме страховки, заявил в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Пока ситуация с судоходством через Ормузский пролив, по его словам, остается неопределенной.

Есть разные варианты. Есть варианты, что плата взиматься действительно не будет - но это, на мой взгляд, оптимистический сценарий для мировой экономики. Есть вариант, что плата будет взиматься сразу обеими сторонами - как Ираном, так и США. И третий вариант - что плата может носить какой-то скрытый характер, возможно, в форме каких-то дополнительных страховок, дополнительных услуг, но это не будет называться платой за проход. На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий сказал Зайнуллин

Он не исключает и нового перекрытия Ормузского пролива Ираном, чью позицию в переговорах с США эксперт назвал довольно жесткой.

Если Иран увидит несоблюдение договоренностей со стороны США или Израиля, конечно, он предпримет ответные меры и снова перекроет Ормузский пролив, что снова остановит судоходство сказал Зайнуллин

Также в интервью ИС "Вести" Зайнуллин дал прогноз о дальнейшем поведении цен на нефть на мировом рынке.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что участники переговоров между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке договорились о разработке механизма, который обеспечит безопасное движение судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп допускал, что США будут брать плату за проход по Ормузу, в том числе нефтью.