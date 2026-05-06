Москва6 мая Вести.Стоимость нефти продолжит расти даже при возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе. Такой прогноз научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин дал в интервью ИС "Вести".

По его мнению, в ближайшие месяцы спрос будет превышать предложение, потому что участникам рынка необходимо будет восстановить те запасы нефти, которые были потрачены во время ближневосточного конфликта.

По моему мнению, в любом случае рост цен будет продолжаться, даже если в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется, Ормузский пролив будет открыт, и движение будет восстановлено, то спрос все равно будет превышать предложение, потому что и США, и многим другим странам надо будет восстанавливать те запасы, которые они уже потратили, и цены на энергоносители уже будут заложены в цену и топлива, и готовой продукции. Поэтому виток инфляции он будет обязательно, и от того, насколько быстро будет заключено хотя бы перемирие, не говоря уже о мире, будет зависеть только от того, насколько велика будет инфляция сказал Зайнуллин

Ранее эксперты высказывали мнение, что российская нефть может частично заместить поставки топлива с Ближнего Востока, которые прекратились после блокады Ормузского пролива.