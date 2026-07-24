Эксперт заявил о долгосрочной перспективе высоких цен на нефть Эксперт Юшков: высокие цены на нефть в перспективе сохранятся

Москва24 июл Вести.Опустошение стратегических хранилищ и в США, и в других странах мира формирует долгосрочную перспективу высоких цен на нефть. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Эта перспектива обусловлена тем, что придется не только покрывать потребление, но и восполнять стратегические запасы нефти.

Ситуация очень неустойчивая, и в идеале ты должен будешь не просто покупать; если у тебя не было стратегических резервов, то ты должен их сформировать на случай повторения подобных событий [как на Ближнем Востоке]. Поэтому, мне кажется, сейчас мир может перейти в некую стадию накопления нефти в хранилищах, и это будет удерживать высокий спрос на нефть. И, соответственно, высокие цены сказал он

Эксперт отметил, что даже после временного открытия Ормузского пролива не произошло падения нефтяных котировок к показателям, которые были в январе-феврале.

Потому, подчеркнул Юшков, даже в случае открытия Ормузского пролива повышенный ценовой фон сохранится, он будет объясняться повышенным спросом для накопления стратегических резервов.