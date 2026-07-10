Москва10 июл Вести.Ситуация на мировых рынках повлияла на нефтегазовые доходы РФ, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Из-за повышения цен на глобальном рынке, и на российскую нефть тоже, из-за перекрытия Ормузского пролива у нас были высокие доходы. Средняя цена в марте была 77 долларов за баррель сорта Urals, и она определила доходы в апреле. В апреле была стоимость под $100 за баррель объяснил он

Таким образом, благодаря сложившимся условиям, второй квартал стал удачным с точки зрения нефтегазовых доходов.

Получается, что второй квартал для России был очень удачным с точки зрения нефтегазовых доходов, потому что была выгодная конъюнктура на мировых рынках сказал Игорь Юшков

По информации Минфина РФ, федеральный бюджет в период с января по июнь 2026 года получил 3,66 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов.