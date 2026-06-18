Москва18 июн Вести.В среднесрочной перспективе до конца 2026 и в 2027 году страны-потребители начнут формировать стратегические запасы нефти и увеличивать ее хранилища. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, подстегивать их к таким действиям будет неопределенность вокруг конфликта США и Ирана.

Вот эта вся неопределенность вокруг конфликта Ирана, США и Израиля, она будет подстегивать страны-потребители не только восполнять нефть в стратегических хранилищах, которые очень много изъяли оттуда, но и формировать новые, увеличивать эти хранилища, потому что в любой момент может ситуация повториться. Опять начнется конфликт, опять Иран перекроет Ормузский пролив и так далее. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, даже в среднесрочной перспективе, до конца года и в 2027 году, многие страны захотят формировать стратегические запасы сказал аналитик

Также Юшков отметил, что такая неопределенность будет удерживать цены выше того показателя, который был до перекрытия Ормуза.

И это будет удерживать цены все-таки выше, наверное, того показателя, который был в начале года до перекрытия Ормузского пролива. А тогда BRENT даже чуть не в 60 опускался. Все-таки, наверное, коридор 70-80 долларов за баррель сорта BRENT. Это более такой адекватный некий показатель добавил эксперт

Он отметил, что снижение цен на нефть на данном этапе – это период ожидания, что сделка наконец будет подписана и судоходство возобновится. Однако, по мнению Юшкова, в дальнейшем цены наоборот повысятся, поскольку спрос на нефть останется высоким, несмотря даже открытие Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что Ормуз откроют 19 июня после подписания договора между США и Ираном. Это будет сделано с целью разминирования. По мнению лидера США Дональда Трампа, соглашение между Вашингтоном и Тегераном принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку.