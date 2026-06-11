Шок и деглобализация: эксперт - о рисках для мировой экономики из-за США Эксперт Юшков не исключает взлета цен на нефть к $200 долларам за баррель

Москва11 июн Вести.Цены на нефть на фоне эскалации конфликта США с Ираном могут взлететь к 150-200 долларам за баррель. Это станет шоком для мировой экономики и может даже привести к некоторой деглобализации. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

США и Иран снова обмениваются ударами, а Тегеран заявил о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив. Но, возможно, еще более важен сам факт срыва переговоров, отметил эксперт.

Срыв переговоров создает дополнительную сферу недоверия друг к другу. И как потом договориться, чтобы остановить этот конфликт и разблокировать Ормузский пролив, вообще становится непонятным. Все это подталкивает цены, и мы можем увидеть экстремально высокие значения в моменте, если Иран вдруг ударит по какому-то крупному месторождению в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии, или США разбомбят нефтяные объекты Ирана, чтобы точно надолго выбить большие объемы. Это может быть воспринято рынком очень ярко, и цены могут взлететь считает Игорь Юшков

Взлет цен, по его мнению, вряд ли будет продолжительным, но окажет негативное влияние на мировую экономику.

Долго, конечно, они держаться в районе 150-200 долларов не могут, потому что потребление начнет снижаться. Такую дорогую нефть мало кто себе может позволить. Начнется такая деглобализация, потому что не будет смысла перевозить товары из Азии в Европу или в США - слишком дорогая перевозка, и проще будет на месте такой же товар произвести. Поэтому это, конечно, будет шок для мировой экономики отметил Юшков

России, как и другим странам, это не нужно, указал эксперт.

Потому что рынки будут сжиматься, а восстанавливаться им потом очень долго. Нас устраивает нынешнее статус-кво, когда Иран удерживает свои позиции и даже пытается диктовать Соединенным Штатам условия соглашения. Он наш стратегический партнер, и нам выгодно сохранение Ирана в нынешнем виде. Но и высокие цены на нефть позволяют нам зарабатывать отметил экономист

Юшков напомнил: в декабре 2025 года цена на российскую нефть URALS составляла 39 долларов за баррель, в январе 2026-го - 41, в феврале - 44.

А когда был перекрыт Ормузский пролив - в марте сразу 77, в апреле - 95, в мае коррекция произошла - 87, но все равно это гораздо больше, чем те цифры, которые заложены даже в бюджете - 59 долларов за баррель в среднем по году. Перекрытие Ормузского пролива позволило нам вернуться в траекторию роста доходов федерального бюджета, и в среднем, может быть, мы в год и выйдем в те самые 59 долларов, а может быть, чуть побольше подчеркнул Юшков

Поэтому Россия зарабатывает, хотя есть политические риски, потому что Иран является стратегическим партнером, и важно, чтобы он выстоял, отметил эксперт.