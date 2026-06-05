Силуанов рассказал, сколько РФ может выиграть от ситуации в Ормузском проливе Силуанов: РФ может выиграть от ситуации в Ормузском проливе порядка трлн рублей

Москва5 июн Вести.Дополнительные ресурсы, которые принесет России блокировка Ормузского пролива, могут пополнить бюджет РФ на один триллион рублей. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он объяснил, что такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете.

Цены помогают нам выполнять наши плановые значения, которые мы учитывали в бюджете. В этом году мы оценили цены на нефть порядка 59-60 долларов за баррель. Действительно, начало года было по ценам на нефть не слишком благоприятным для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно. Поэтому те даже дополнительные ресурсы, которые мы получим, если такая ценовая конъюнктура сохранится до конца года, бюджет может пополнить фонд национального благосостояния порядка триллиона рублей рассказал министр

Ранее Силуанов заявил, что приоритетом бюджета РФ является выполнение обязательств перед гражданами. Он добавил, что при ограниченности бюджета нужно концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях.