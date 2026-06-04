Силуанов заявил, что обязательства перед гражданами – в приоритете для бюджета Силуанов озвучил главные приоритеты бюджета

Москва4 июн Вести.Обязательства перед гражданами и оборона страны находятся в приоритете для бюджета. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, при ограниченности бюджетных ресурсов нужно концентрировать их на наиболее приоритетных направлениях.

Это обязательство и обеспечение потребности обороны и безопасности. Сегодня это главное направление использования расходов … И третья позиция важнейшая – технологическое развитие. Без технологического развития, без финансирования этого направления мы не сможем удерживаться в четверке самых главных государств по объему ВВП с учетом покупательной способности на душу населения сказал Силуанов

Ранее министр финансов РФ заявил, что сильный рубль стимулирует импорт, негативно влияя на отечественных экспортеров.