Москва5 июн Вести.Поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость позволяют сделать оптимистический прогноз. Об этом информационной службе "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость выше, чем ожидалось.

План по темпам роста экономики на этот год был 1,4% по ВВП. Мы видим, что экономика у нас развивается чуть ниже запланированного темпа, но, тем не менее, НДС растет выше. Это о чем говорит? Говорит о том, что работают меры и по администрированию, работают наши меры и по сбору налогов, по обелению. Поэтому те параметры по сбору НДС, которые мы сегодня видим, говорят о том, что и экономика развивается более быстрыми темпом, чем в первом квартале текущего года. Поэтому у нас достаточно оптимистическое отношение к прогнозу по текущему году