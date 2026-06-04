Москва4 июнВести.Сильный рубль стимулирует импорт, негативно влияя на экспортеров. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он пояснил, что высокий курс российской валюты стимулирует приток товаров из-за рубежа и дает возможность покупать оборудование для российских компаний.
Сильный рубль делает более доступными импортные товары для наших граждан, с одной стороны. Но, с другой стороны, сильный рубль негативно влияет на наших экспортеров, которые перестают экспортировать, поскольку их товар становится неконкурентоспособным и, наоборот, проще завозить такие же товары по импорту. И тогда наши предприятия просто закрываются. Мы видим, какие сложности есть сегодня в металлургии, в угольной отрасли. Поэтому мы понимаем, что рубль должен отвечать интересам и экспортеров, и импортеров. А бюджет свое получит, поскольку он получит налоги от бизнеса, который будет работать в условиях предсказуемого рублясказал Силуанов
Ранее министр финансов РФ заявил, что изменение бюджетного правила может произойти при подготовке бюджета на ближайшие три года.