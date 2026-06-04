Москва4 июн Вести.Сильный рубль стимулирует импорт, негативно влияя на экспортеров. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что высокий курс российской валюты стимулирует приток товаров из-за рубежа и дает возможность покупать оборудование для российских компаний.

Сильный рубль делает более доступными импортные товары для наших граждан, с одной стороны. Но, с другой стороны, сильный рубль негативно влияет на наших экспортеров, которые перестают экспортировать, поскольку их товар становится неконкурентоспособным и, наоборот, проще завозить такие же товары по импорту. И тогда наши предприятия просто закрываются. Мы видим, какие сложности есть сегодня в металлургии, в угольной отрасли. Поэтому мы понимаем, что рубль должен отвечать интересам и экспортеров, и импортеров. А бюджет свое получит, поскольку он получит налоги от бизнеса, который будет работать в условиях предсказуемого рубля