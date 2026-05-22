Аксаков рассказал об опасности слишком крепкого рубля Аксаков: слишком крепкий рубль – давление на российский экспорт

Москва22 мая Вести.Слишком крепкий рубль не выгоден для России, поскольку он оказывает давление на ее экспорт. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он выразил надежду на изменение бюджетного правила так, чтобы оно в своих расчетах учитывало цену на нефть.

Сейчас он [рубль] укрепился до 70 [за доллар], даже ниже... Слишком крепкий рубль значит давление на российский экспорт: он становится менее выгодным для зарубежных потребителей, но и менее выгодным для наших поставщиков… Нам, конечно, более дешевый рубль выгоден, и я надеюсь, что в том числе будет изменено бюджетное правило, которое учитывает в своих расчетах цену на нефть рассказал Аксаков

Ранее аналитик Кирилл Кононов заявил, что в краткосрочной перспективе рубль может оставаться крепким, а также продолжать свое укрепление.