В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики Аксаков назвал доллар не дороже 80 рублей выгодным для российской экономики

Москва12 мая Вести.Для экономики РФ выгоднее иметь не такой крепкий рубль к доллару, как сейчас – не дороже 80 рублей за доллар. Это даст отечественным производителям конкурентное преимущество перед внешними поставщиками, заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 рублей за доллар. Прежде всего, это необходимо для поддержки внутреннего производителя. Так или иначе, для нашей экономики лучше иметь более слабый рубль, потому что крепкий ведет к тому, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление от внешних поставщиков объяснил Аксаков "Парламентской газете"

Некоторые эксперты оценивают, что национальная валюта может "просесть" максимум до 78 рублей за доллар, добавил Аксаков.

Кстати, статистика по этому году показывает, что из-за укрепления рубля мы имели падение экспорта. Объясняется это невыгодностью поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей отметил парламентарий

Бюджетное правило, подчеркнул глава думского комитета, позволяет сделать так, чтобы на рынке стало больше рублей, так как заработанные дополнительно средства за счет высокой цены на нефть в виде валюты будут продаваться за рубли, а раз рублей будет предлагаться больше, то нацвалюта не будет укрепляться, и, по некоторым оценкам, может ослабеть.

11 мая расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей впервые с февраля 2023 года.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал маловероятным сценарий, при котором доллар будет стоить от 90 до 95 рублей.