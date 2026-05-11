Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с февраля 2023 года

Москва11 мая Вести.Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов.

Так, по состоянию на 11:18 по московскому времени курс доллара снизился до 73,7 рубля (-55 копеек относительно предыдущего закрытия).

С лета 2024 года на Московской бирже репрезентативен для рубля только курс юаня после приостановки торгов долларом. С 10:00 до 19:00 по московскому времени возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже.

24 апреля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал маловероятным сценарий, при котором доллар будет стоить от 90 до 95 рублей.