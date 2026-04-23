Курс российского рубля на торгах в четверг, 23 апреля, снизился на фоне сообщений о возобновлении Минфином РФ сделок с валютой по бюджетному правилу с мая. Об этом следует из данных Мосбиржи на 15:46 мск.
Так, китайский юань подорожал до 11,095 рубля, что на 14,3 копейки (на 1,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.
В это же время инструмент USDRUB_TOM (аналог доллара США) на торгах Мосбиржи вырос на 0,9% — до 75,2 рубля.
Рубль начал дешеветь после объявления Минфина о возобновлении операций с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года.