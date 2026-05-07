Финансист Андреев: доллар может подешеветь до 50 рублей

Доллару предрекли резкое падение Финансист Андреев: доллар может подешеветь до 50 рублей

Москва7 мая Вести.В ближайшие годы курс доллара может опуститься до уровня около 51 рубля на фоне ослабления американской валюты на мировом рынке. Об этом рассказал управляющий активами Роман Андреев, пишет РБК.

По словам эксперта, основным фактором укрепления рубля является снижение индекса доллара, который, как считает Андреев, находится в уязвимом положении. В случае критической ситуации может случиться резкое падение американской валюты.

Андреев отметил, что определить точные сроки такого сценария сложно из-за высокой маржинальности рынков и активности "спекулянтов".

Дополнительную поддержку рублю оказало решение Минфина возобновить с 8 мая операции по бюджетному правилу. Объемы ежедневных покупок валюты и золота на 5,8 млрд рублей оказались ниже ожиданий рынка, благодаря чему российская валюта укрепилась.

Ранее в Сбербанке заявили, что доллар может вырасти до 80-90 рублей. Там ожидают ослабления курса рубля во втором полугодии 2026 года.