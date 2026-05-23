65 рублей за доллар: эксперт объяснил, почему дешевеет валюта "МК": эксперт Кабанов считает сценарий в 65 рублей за доллар эмоциональным

Москва23 мая Вести.Курс американской валюты может просесть этим летом до 65 рублей. Так считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Прокомментировать такой прогноз "Московский комсомолец" попросил директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

Он ответил на вопрос о причинах активного удешевления доллара и дал свой прогноз на валютный курс в будущем, оценив политическую и экономическую ситуацию в мире после конфликта США и Ирана.

Дело не в "слабости" США. Доллар снижается из-за перекоса внутреннего валютного рынка считает Кабаков

В апреле на валютный рынок одновременно давили налоговый период, восстановление экспортной выручки, наращивание продаж со стороны экспортеров, высокая ставка и слабый импорт. Продажи валюты в апреле экспортерами увеличились с $2,4 млрд до $7,3 млрд, а чистые продажи нефинансовых компаний взлетели почти до $30 млрд.

По мнению эксперта, сценарий, по которому за доллар будут давать 65 рублей, теоретически возможен, но "пока выглядит скорее эмоциональным экстремумом, чем базовым прогнозом". По словам Ярослава Кабакова, старое правило "нефть растет — рубль крепнет" работает, но из-за санкций, проблем с расчетами и ограничениями на движение капиталов действует намного слабее.

Главный спор на рынке сейчас — насколько долго продержится текущий дисбаланс валютного рынка добавляет директор по стратегии ИК "Финам"

Если доллар просядет до отметки 65 рублей, то от этого, поясняет Ярослав Кабаков, проиграют экспортеры и бюджет, а временно выиграют импортеры и потребители. Потому что крепкий рубль для населения – это временно более доступные импортные товары и турпоездки, но обычно перекосы на валютном рынке заканчиваются резкой коррекцией курса.

Кабаков считает, что покупка валюты гражданами сейчас может быть разумной в качестве долгосрочной диверсификации. Текущий курс рубля, по его оценке, выглядит скорее перегретым, чем устойчиво равновесным. Кабаков ожидает удержание рубля до конца мая в диапазоне 69–73 рубля за доллар, к концу лета вероятен возврат доллара к диапазону 75–82 рублей.

