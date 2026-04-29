Москва29 апрВести.В Сбербанке ожидают ослабления курса рубля во втором полугодии нынешнего года; по прогнозам, в среднем доллар будет стоить 80-90 рублей. Об этом сообщил зампред правления и финансовый директор организации Тарас Скворцов журналистам.
Курс рубля будет ослабляться, 80-90 рублей - это диапазон в среднем на второе полугодие с тенденцией к продолжению ослабления рубля в четвертом квартале по отношению к третьемусообщил он
Скворцов также рассказал, что, как ожидается, в третьем квартале доллар будет стоить 80-85 рублей, а в четвертом прогнозируется доллар по 85-90 рублей.
Собеседник журналистов считает, что к снижению стоимости рубля может привести возобновление покупок валюты Министерством финансов по бюджетному правилу.
Ранее Скворцов сообщил, что в Сбере обеспокоены из-за тенденции перехода на наличные.