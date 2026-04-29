Сбер ждет ослабления рубля во II полугодии, прогнозируют до 80‑90 руб. за доллар

Сбербанк спрогнозировал доллар по 80-90 рублей Сбер ждет ослабления рубля во II полугодии, прогнозируют до 80‑90 руб. за доллар

Москва29 апр Вести.В Сбербанке ожидают ослабления курса рубля во втором полугодии нынешнего года; по прогнозам, в среднем доллар будет стоить 80-90 рублей. Об этом сообщил зампред правления и финансовый директор организации Тарас Скворцов журналистам.

Курс рубля будет ослабляться, 80-90 рублей - это диапазон в среднем на второе полугодие с тенденцией к продолжению ослабления рубля в четвертом квартале по отношению к третьему сообщил он

Скворцов также рассказал, что, как ожидается, в третьем квартале доллар будет стоить 80-85 рублей, а в четвертом прогнозируется доллар по 85-90 рублей.

Собеседник журналистов считает, что к снижению стоимости рубля может привести возобновление покупок валюты Министерством финансов по бюджетному правилу.

Ранее Скворцов сообщил, что в Сбере обеспокоены из-за тенденции перехода на наличные.