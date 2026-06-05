Москва5 июнВести.Глава Сбербанка Герман Греф рассказал ИС "Вести", что курс доллара к концу 2026 года составит 84-85 рублей.
По его словам, тяжело прогнозировать внешние условия, потому что никто не мог предположить рост цен на нефть из-за геополитической ситуации.
Если наши прогнозы будут верны в отношении ценовых факторов на нефть, в первую очередь, то курс рубля мы ожидаем к концу года примерно 84-85сказал глава Сбербанка
Ранее Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что сейчас в инвестициях победили консервативные стратегии и назвал банковский вклад наиболее доходным вариантом для размещения 1 млн рублей.