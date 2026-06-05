Греф назвал вклад лучшим инструментом для инвестиций до 1 млн рублей Греф: депозит — лучший инструмент для инвестиций в 1 млн рублей

Москва5 июн Вести.Глава Сбербанка Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что сейчас в инвестициях победили консервативные стратегии и назвал банковский вклад наиболее доходным вариантом для размещения 1 млн рублей. Таким мнением он поделился после делового завтрака, организованного "Сбером" на ПМЭФ.

Как отметил Греф, в текущей ситуации сохранение консервативного портфеля выглядит наиболее оправданным и оставляет сильные преимущества для вкладчиков. "Сбер" ежегодно анализирует, какие стратегии приносят инвесторам наибольшую прибыль, и, как отметил глава банка, лидируют именно самые осторожные вложения — депозиты. Хотя отдельные инструменты, такие как облигации и акции, могли показывать высокую доходность в отдельные периоды, на длинных горизонтах предпочтительнее оказались вклады.

Как ни парадоксально, на сегодняшний день все равно еще самым доходным является депозит - при том, что ставки снижаются. На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте - везде победили консерваторы сказал он

Греф также предупредил, что со временем соотношение риска и доходности может измениться, однако на данный момент депозит остается для многих инвесторов наиболее выгодным способом размещения средств.