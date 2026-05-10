Москва10 маяВести.Летом 2026 года один миллион рублей выгоднее всего положить на банковский депозит. Средства также можно потратить на облигации федерального займа, заявляют опрошенные РБК эксперты.
Отмечается, что в настоящий момент на рынке наблюдаются противоречивые сигналы: индекс Мосбиржи уменьшился до 2602 пунктов после снижения ключевой ставки до 14,5% годовых, а рубль продолжает укрепляться. Одновременно банки постепенно снижают ставки по депозитам, хотя они остаются двузначными.
Финансовые специалисты советуют большую часть средств держать в надежных инструментах. Так, финансовый советник Сергей Кикевич и профессор НИУ ВШЭ Тамара Теплова считают, что при сумме около одного миллиона рублей для большинства инвесторов предпочтительнее вклады на банковские депозиты. Они обеспечивают надежность, хотя доходность обычно невысокая — примерно ключевая ставка минус 0,5–1 п.п.
Также эксперты рекомендуют обратить внимание на облигации. Среди них – государственные ОФЗ короткой и длинной даты, флоатеры, валютные облигации и корпоративные бонды. Дисконтные облигации позволяют заработать на разнице между ценой покупки и номиналом.
Аналитик "Цифра брокер" Егор Зиновьев отмечает, что 2026 год может быть удачным для облигаций, учитывая возможное ослабление рубля.
Что касается акций, эксперты советуют держать их в портфеле только в небольшой доле – от 5 до 20%, в зависимости от готовности инвестора к риску. При этом основной упор летом стоит сделать на депозиты и облигации для сохранения капитала и получения стабильного дохода.