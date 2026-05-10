Россиянам дали совет, куда вложить 1 млн рублей этим летом

Москва10 мая Вести.Летом 2026 года один миллион рублей выгоднее всего положить на банковский депозит. Средства также можно потратить на облигации федерального займа, заявляют опрошенные РБК эксперты.

Отмечается, что в настоящий момент на рынке наблюдаются противоречивые сигналы: индекс Мосбиржи уменьшился до 2602 пунктов после снижения ключевой ставки до 14,5% годовых, а рубль продолжает укрепляться. Одновременно банки постепенно снижают ставки по депозитам, хотя они остаются двузначными.

Финансовые специалисты советуют большую часть средств держать в надежных инструментах. Так, финансовый советник Сергей Кикевич и профессор НИУ ВШЭ Тамара Теплова считают, что при сумме около одного миллиона рублей для большинства инвесторов предпочтительнее вклады на банковские депозиты. Они обеспечивают надежность, хотя доходность обычно невысокая — примерно ключевая ставка минус 0,5–1 п.п.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на облигации. Среди них – государственные ОФЗ короткой и длинной даты, флоатеры, валютные облигации и корпоративные бонды. Дисконтные облигации позволяют заработать на разнице между ценой покупки и номиналом.

Аналитик "Цифра брокер" Егор Зиновьев отмечает, что 2026 год может быть удачным для облигаций, учитывая возможное ослабление рубля.

Что касается акций, эксперты советуют держать их в портфеле только в небольшой доле – от 5 до 20%, в зависимости от готовности инвестора к риску. При этом основной упор летом стоит сделать на депозиты и облигации для сохранения капитала и получения стабильного дохода.