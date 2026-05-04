Около 2,5 млн россиян должны будут заплатить налог с доходов по вкладам

Налог на вклады затронет около 2,5 миллиона россиян Около 2,5 млн россиян должны будут заплатить налог с доходов по вкладам

Москва4 мая Вести.Около 2,5 миллиона россиян должны будут заплатить налог с процентов на депозиты по итогам 2026 года. Такой прогноз сделали аналитики, опрошенные "Известиями".

При условии сохранения ключевой ставки на уровне 16% сбор затронет клиентов, заработавших на вкладах от 160 тысяч рублей. Для этого на их депозитах должно лежать более миллиона рублей. По прогнозу финансового советника Алексея Родина, большая часть вкладчиков заплатит налог в районе 700–2000 рублей.

Похожую цифру — около 2 млн человек — назвал основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

Главный драйвер популярности вкладов сегодня — реальная положительная доходность: даже при снижающейся ключевой депозиты приносят больше инфляции. Пока этот разрыв сохраняется, деньги будут оставаться в банках сказал финансист

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер депозита на начало 2026 года составлял 419 тысяч рублей.