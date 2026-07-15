Москва15 июл Вести.В I квартале текущего года реальные располагаемые доходы российских граждан уменьшились на 1% по сравнению с показателями 2025 года. Это следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с которым ознакомилась газета "Известия".

Эксперты назвали одной из причин снижение доходов россиян по банковским вкладам. Они объяснили, что с начала года Банк России уменьшил ключевую ставку с 16% до 14,25%, после чего финансовые организации начали урезать проценты по депозитам. Как отмечается в докладе, максимальная доходность вкладов в крупнейших банках к концу июня опустилась на 2,3 процентных пункта - до 12,8%.

Кроме того, аналитики связали снижение доходов граждан с инфляцией, ростом тарифов ЖКХ, а также дорогими кредитами.

Вместе с тем эксперты не ожидают ухудшения ситуации во втором полугодии, говорится в документе.