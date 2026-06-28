"Коммерсант": отток средств с депозитов достиг максимума с начала года

В мае россияне сняли с депозитов рекордные 280 млрд рублей "Коммерсант": отток средств с депозитов достиг максимума с начала года

Москва28 июн Вести.Рекордный в текущем году отток средств со срочных депозитов россиян зафиксирован в мае, пишет "Коммерсант" по итогам анализа банковской отчетности, размещенной на сайте ЦБ.

Согласно ей, общий объем срочных депозитов банков сократился за месяц на 280,5 миллиарда рублей. У Сбербанка снижение портфеля таких вкладов составило 211,6 миллиарда рублей, у РСХБ – 39,4 миллиарда, Альфа-банка – 35,8 миллиарда, ВТБ – 30,8 миллиарда, Газпромбанка – 25,8 миллиарда, Совкомбанка – 22 миллиарда рублей.

Это самый масштабный отток средств со срочных депозитов в этом году. Для сравнения, в марте граждане сняли с депозитов чуть более 116 миллиардов рублей.

В Банке России отметили, что объем средств физических лиц в банках в целом сократился в мае на 550 миллиардов рублей. При этом сократился и объем средств на счетах граждан – более чем на 300 миллиардов. А объем наличных в обращении вырос за месяц на 400 миллиардов рублей.

По мнению ряда экспертов, отток средств со срочных депозитов с большой вероятностью продолжится во втором полугодии.