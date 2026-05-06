Средняя ставка по вкладам в III декаде апреля снизилась почти до 13%

Средняя ставка по вкладам приблизилась к 13% Средняя ставка по вкладам в III декаде апреля снизилась почти до 13%

Москва6 мая Вести.В третьей декаде апреля 2026 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам снизилась по сравнению с предыдущей декадой, составив 13,06% годовых. Такие данные приводятся в материалах Банка России, которые основаны на анализе данных десяти крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов.

В их числе: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

По данным регулятора, во второй декаде апреля ставка составляла 13,39% годовых, а в первой - 13,43%.

Отмечается, что при определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным каждому клиенту.

При этом ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, также не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: покупка инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни.

В расчет также не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с разными ставками.

Ранее сообщалось, что в течение апреля 2026 года в крупнейших российских банках зафиксировано снижение доходности по накопительным счетам. Средняя максимальная ставка в топ-20 кредитных организаций сократилась на 0,44 процентного пункта и составила 14,23% годовых.