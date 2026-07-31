Москва31 июлВести.Средняя максимальная процентная ставка в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла в сравнении с предыдущей декадой, составив 12,85% годовых. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Банка России.
Так, в первой и второй декадах июля этот показатель составлял 12,79% и 12,83% годовых соответственно.
ЦБ для мониторинга использовал данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.