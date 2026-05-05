Ставки по накопительным счетам в топ-банках упали до 14,23%

В России снизились ставки по накопительным счетам в топ-банках до 14,23% Ставки по накопительным счетам в топ-банках упали до 14,23%

Москва5 мая Вести.В течение апреля 2026 года в крупнейших российских банках зафиксировано снижение доходности по накопительным счетам. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные мониторинга "Финуслуг".

В статье указывается, что средняя максимальная ставка в топ-20 кредитных организаций по объему привлеченных средств населения сократилась на 0,44 процентного пункта и составила 14,23% годовых. Диапазон снижения ставок составил от 0,5 до 2,5 процентного пункта.

При этом базовая доходность, применяемая по истечении приветственного периода, продемонстрировала еще более значительное снижение, опустившись до уровня 8,65%.

На этом фоне предельное значение доходности в группе крупнейших игроков рынка скорректировалось с 17% до 16,5%.

Лишь одно финансовое учреждение решилось на повышение ставок, в то время как в двух других банках наблюдалась смешанная динамика. Остальные кредитные организации предпочли оставить параметры своих сберегательных продуктов без изменений.

По итогам марта 2026 года средний показатель максимальной ставки в лидирующей группе банков находился на уровне 14,67% годовых, заключается в материале.

Ранее сообщалось, что Сбер, Т-Банк и Газпромбанк снижают ставки по накопительным счетам.