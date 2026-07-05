РБК: крупнейшие банки РФ повысили ставки по вкладам и счетам после заседания ЦБ

Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам и счетам РБК: крупнейшие банки РФ повысили ставки по вкладам и счетам после заседания ЦБ

Москва5 июл Вести.Крупнейшие российские банки, несмотря на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки, увеличили ставки по вкладам и счетам. На это обратило внимание издание "РБК Инвестиции".

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.

Спустя две недели после заседания ЦБ по ключевой ставке средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам в топ-10 банков выросла сразу на 0,15 процентных пункта говорится в публикации

По данным издания, в настоящий момент средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках сроком на три месяца находится на отметке выше 13,35% годовых, на полгода - 12,94%, а по вкладам на один год доходность составляет 12%.

Уточняется, что ставки по вкладам и счетам повысили в том числе ПСБ, Совкомбанк, ВТБ и Альфа-банк.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в июле есть. По ее словам, сроки и темпы будут зависеть от ситуации.