Москва21 мая Вести.Центральный банк России разработал комплекс дополнительных экономических стимулов, направленных на снижение кредитной концентрации в банковской системе.

Согласно докладу регулятора, для облегчения адаптации к новым требованиям банкам будет предоставлена возможность работать в рамках специальных планов по сокращению концентрации. При этом нарушение таких планов повлечет за собой увеличение взносов в фонд страхования вкладов.

В материалах ЦБ указывается, что финрегулятор планирует донастроить существующее регулирование и приступить к созданию экономических стимулов для банков с целью снижения концентрации.

По оценке Банка России, крупные компании не спешат перераспределять свои долговые портфели, предпочитая сохранять текущий объем займов в связанных или зависимых банках, несмотря на повышенные риски, которые последние на себя принимают.

Конечной целью Центробанка является поэтапное снижение концентрации, с тем чтобы к 2033 году ни у одного банка этот показатель не превышал 25% от капитала.

В докладе подчеркивается, что это позволит финансовым учреждениям выдержать потенциальный дефолт одного или двух крупнейших заемщиков, независимо от того, насколько низка вероятность такого события.

Ранее в ЦБ указали на возможные риски недополучения доходов бюджета в 2026 году.