Правительство одобрило законопроект о повышении страховки по вкладам в банках РФ

Москва23 мая Вести.В ходе заседания правительство РФ одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным вкладам в банках России. Сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Решения, принятые на заседании правительства 21 мая 2026 года: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке говорится в сообщении

Целью проекта является повышение привлекательности долгосрочных вкладов для населения и привлечение в банковский сектор ресурсов, необходимых для долгосрочных инвестиций в экономику.

Ранее сообщалось, что после апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам.