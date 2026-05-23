Москва23 маяВести.В ходе заседания правительство РФ одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным вкладам в банках России. Сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Решения, принятые на заседании правительства 21 мая 2026 года: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядкеговорится в сообщении
Целью проекта является повышение привлекательности долгосрочных вкладов для населения и привлечение в банковский сектор ресурсов, необходимых для долгосрочных инвестиций в экономику.
Ранее сообщалось, что после апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам.