ГД может принять законопроект о повышении до 2 млн рублей страховки по вкладам

В ГД заявили о возможном повышении до 2 млн рублей страховки по вкладам ГД может принять законопроект о повышении до 2 млн рублей страховки по вкладам

Москва21 мая Вести.Госдума может уже в весеннюю сессию принять законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей страхового покрытия по долгосрочным вкладам. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, все необходимые вопросы могут быть урегулированы в июне.

Мы примем в весеннюю сессию однозначно. Уже в июне все вопросы отрегулируем, потому что там, в принципе, надо поменять срок действия и сумму. Поэтому там никаких, скажем так, серьезных изменений в действующем законе не будет, поэтому и редакционных сложностей тоже не будет сказал Аксаков

Депутат также отметил, что нынешняя сумма страхового возмещения "значительно обесценилась" и инициативу по ее увеличению в Госдуме поддерживают.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект о повышении до 2 миллионов рублей страхового покрытия по долгосрочным вкладам.